快艇前鋒保羅喬治(Paul George)又遭媒體挖苦，前役他們敗光下半場22分的領先，被勇士在最後15分鐘大逆轉而輸球。名人堂球星沙普(Shannon Sharpe)其實賽前就已經開始嘲笑他說：「我不再相信保羅喬治了，除非我看到他重返季後賽。他的綽號是『例行賽P』還是『季後賽P』？」

第3節剩下3分鐘時，快艇85比63大幅領先，喬治犯規之後被換下場，第4節開打才上來。轉眼間(大約5分鐘)勇士居然87比87追平比數，喬治急忙砍了一顆中距離，接下來似乎就變成隱形人了。喬治前3節得23分，第4節卻只出手這1次。

沙普說：「(喬治)你用不著怨恨媒體，你也用不著說服我，我算哪根蔥？我根本沒打過NBA(沙普是NFL名人堂球星)。批評你軟弱的人並不是我們，而是你快艇的隊友，你必須說服你自己的同伴。」

其實保羅喬治是非常厲害的，他2018-19球季(效力雷霆)同時入選聯盟第一隊與防守第一隊，該季恐怕只有「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)擁有相等的戰鬥力。上季喬治轉到快艇之後戰力依舊，但是季後賽被金塊逆轉太傷了，至今讓人質疑他關鍵時刻靠不住。

(中時新聞網)