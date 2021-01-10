使用塑身衣的女性移民官在受贈記者會中展現穿著制服的良好儀態。（陳麒全攝）

使用塑身衣的女性移民官在受贈記者會中展現穿著制服的良好儀態。（陳麒全攝）

移民署國境事務大隊守護國門第一線，更是外來旅客入國的第一印象，移民官常需久坐查驗檯，執行證照審核工作，或久站查驗線前引導旅客通關，工作十分辛勞。內政部長徐國勇體恤國境事務大隊移民官辛勞，牽線促成蘿琳亞公司捐贈50套蘿琳亞頂級塑身衣予第一線女性移民官使用。

移民署國境事務大隊表示，所有人員不分晝夜戰戰兢兢審查每位旅客是否符合入、出境條件，嚴防不法分子趁隙入出我國，除為國境安全把關，同時提供旅客優質、有效率的通關服務。因工作必須長時間久坐或站立，造成部分同仁有脊椎側彎、駝背及腰部酸痛等身體不適之現象，希望藉由塑身衣改善上述狀況。

捐贈儀式上由國境事務大隊7名女性移民官代表受贈，國境事務大隊大隊長陳建成也致贈感謝狀給蘿琳亞塑身衣董事長鄧民華、總經理莊碧玉，他表示，塑身衣將有助於時時提醒移民官維持良好儀態，穿著制服更顯神采奕奕，工作久站亦較不覺得疲累，十分感謝蘿琳亞公司慷慨提供50套塑身衣。

蘿琳亞公司總經理莊碧玉表示，捐贈的蘿琳亞頂級塑身衣，將提供給各機場及港口有需求之移民官穿著，期能改善移民官因工作久坐、久站或姿勢不良所造成的傷害，亦藉由塑身衣輔助調整正確的執勤姿勢。蘿琳亞公司此次主動關心國門第一線人員的健康及形象，實為政府與民間企業良好互動典範。

(中時 )