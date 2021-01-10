高雄一名外科醫師日前在網路上表示，他每周工時超過100小時，每年休假日不到15天，過年都在上班，努力地工作換得高薪，他不解為什麼許多人抱怨低薪，卻不願意增加工作時間、兼職等，「薪水不到6萬只有一個可能，就是不夠努力」。文章引發討論，有網友認為運氣、產業別也很重要，努力工作若忽略健康更得不償失。

該網友在Dcard上發文表示，他在高雄擔任外科醫師，過去7年來每周工時都在100小時以上，每天6點上班，平均晚上10點左右下班，運氣好時午休有10分鐘吃飯，一年放假不到15天，過年也沒有休息，用辛勤上班換得高薪，「我現在薪水高，就是用這種生活換來的」。

該網友說，許多人羨慕醫師的薪水，但以他為例，用基本工資時薪160元計算，每周可有1萬6千元以上的收入，月收入達6萬4千，因此如果有人抱怨月薪不到6萬，只有一個原因就是「不夠努力」，他認為下班可以兼職，例如麥當勞、加油站、便利商店或是外送，夠努力的話每個人月薪都可以很高，「沒幾個人去做，為什麼？因為想要更輕鬆的生活。」

該網友說，「別人薪水高、看似生活比較好，其實除了少數一帆風順的人外，只是他們比你努力。」不過貼文一出後，不少網友不認同地說「這代表你是肯努力又運氣好罷了，不應該去否定他人的生存方式」，也有人說「不是所有產業都有給得起很多薪水的老闆，這社會從來都不公平」，有人擔心過度工作需要拿健康來賠，可能得不償失。

(中時新聞網)