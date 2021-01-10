高雄一名吳姓女騎士被檢局達人盯上，去年10月29日在三民區鼎山街被連續檢舉4次「變換車道未打方向燈」，4800元的罰單寄到家讓她欲哭無淚。警方表示，因為吳女違規事實明確，檢舉達人也會追蹤案件，因此只能依法開罰。

吳女去年10月29日早上8點騎車行經鼎山街時，遭檢舉達人尾隨拍攝檢舉變換車道未使用方向燈，短短2分鐘內被檢舉4次，每張罰單1200元，一共噴了4800元。

吳女表示，不清楚變換車道未打方向燈是違規，但挨罰她沒意見，只是4張罰單中、有3張是在短短30秒內開出，她提出申訴遭警方駁回，吳女氣得痛批檢舉魔人是「魔鬼」。

三民第二分局交通組長劉易鑫解釋，依據違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第三條「二以上違反道路交通管理之行為，應分別舉發、處罰。」；道路交通安全規則第109條第2項亦規定「左（右）轉彎時，應先顯示車輛前後之左（右）邊方向燈光；變換車道時，應先顯示欲變換車道方向之燈光，並應顯示至完成轉彎或變換車道之行為。」，因此駁回車主的申訴。

警方強調，一切依規定處理，只能依法開單。

(中時 )