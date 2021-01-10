富邦悍將隊7日起在嘉義市立棒球場的春訓，球員今天在暖陽下訓練。（ 廖素慧攝）

嘉義市立棒球場整修後煥然一新，富邦悍將球員在寒流暖陽下訓練。（ 廖素慧攝）

富邦悍將在嘉義市立棒球場的春訓不畏霸王級寒流來襲，持續積極訓練，且16日將舉辦春訓球迷見面會，17、23、24日開放球迷入場觀看球隊訓練，球迷們可大飽眼福，也鼓舞悍將們的士氣。

嘉義市長黃敏惠表示，富邦悍將7日在嘉義市立棒球場展開春訓後，這幾天剛好霸王級寒流來襲，但隊員頂著寒風仍加強訓練，今天太陽在寒流中露臉，隊員們在剛整修好的新穎球場中，更能好好大展身手鍛鍊體能及球技。

富邦悍將表示，1月7日開訓後即緊鑼密鼓訓練，除了洋將之外，所有隊員、團員齊聚嘉義市，由教練指導加強投、捕、內外野與打擊等全方位訓練。

富邦悍將表示，春訓見面簽名會舉辦時間為1月16日周六11：30至16：00，13：30至14：30 是Fubon Angels表演與悍將球員遊戲互動時間，14：30至16：00是簽名會。

林宥穎、高國輝、張冠廷、林威廷、辛元旭、游霆崴、王詩聰、林羿豪將現場為球迷簽名，歡迎全台悍將球迷齊聚嘉義市為球員加油。

此外，17日、23日及24日11：00至16：00開放球迷進場觀看球隊訓練，球迷可在市立棒球場本壘後方及三壘側觀看，因應防疫，要量額溫、填寫健康聲明書、出示個人證件查驗，入場及場內移動都要戴口罩。

(中時 )