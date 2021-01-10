一名女子表示，她的丈夫月收9萬8，卻死都不肯把錢給她管，這名妻子抱怨，身邊的朋友幾乎都是把薪水上繳給老婆，只有她老公堅持不妥協，質疑「難道是想養小三？」不料女子把夫妻兩人的支出曝光後，反被一堆網友嗆爆。

這名女子在臉書社團《爆廢公社公開版》指出，先生月收9萬8，她自己月收2萬5，先生每月支出房貸2萬5及家庭支出4萬7後，還剩下2萬3，她自己若有付家用支出則剩下1萬5，但先生表示，自己在外面也要花費，包括聚會、股票、突然沒錢等因素，不肯把剩下的錢拿出來給她保管，因此她想詢問大家，「先生是小養小三嗎？才會這麼吝嗇不給我」。

妻子PO出夫妻兩人支出後，反遭網友嗆爆。(圖/截自臉書 爆廢公社公開版)

貼文曝光後引起熱議，網友紛紛回應、「妳是出世來糟蹋男人的嗎？」、「這女的太貪心，老公很不錯啦」、「不知足」、「這樣的老婆還不離？」、「別不知好歹了！先看看妳自己有沒有這些條件吧」、「他是好老公，真的別想太多了」、「老公如果不要可以給我啦」、「娶到妳好可憐」。

綜合網友意見，幾乎一面倒的幫丈夫說話，認為是妻子要求太多，還有人反嗆這名妻子「2萬3000元怎麼夠養自己＋小三？如果可以，是3餐吃泡麵睡公園嗎？」

26年夫妻分居算帳 夫討800萬「遲了」

(中時新聞網)