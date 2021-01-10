還記得蕭瀟嗎？來自香港的蕭瀟20年前來台發展，唱紅《握不住的他》、《愛要坦蕩蕩》，不過8年前創業後便淡出螢光幕，好在她有開通微博，讓外界一窺近況。日前有PTT網友轉發她的照片發文，驚訝地直呼太凍齡！

9日晚間有網友於PTT八卦版以「42歲蕭瀟長這樣，你各位肥宅可以嗎？」為標題，貼出許多蕭瀟的美照詢問大家：「以握不住的他在台灣爆紅的蕭瀟，現在已經42歲了，但這外表，說24歲本肥才相信，你各位肥宅，42歲的蕭瀟你可以嗎？」

照片中，蕭瀟的穿著、髮型都跟時下年輕人無異，臉蛋幾乎沒留下歲月痕跡，身材更是厲害，長期在健身房練出具有線條美的健康體態，除了有對豐滿上圍，還有一雙筆直勻稱的美腿，全身幾乎找不到一絲贅肉。

蕭瀟看不出實際年齡已42歲。

許多網友看到蕭瀟的近照，簡直嚇到掉下巴，紛紛直呼：「22我都信啦」、「42歲這身材窩可以」、「姊姊我不想要努力惹」，但也有人不留情面地吐槽，「整成這樣，都不認識了」、「有心修圖，人人都是24歲，只是24歲時好不好看而已」、「已經變成另一個人了」。

(中時新聞網)