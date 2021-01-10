女星依依、佩佩是演藝圈的雙胞胎姊妹檔，其中，姐姐依依在2013年與老公史丹利結婚，並育有3個兒子，不過史丹利過去有一段婚姻，他與前妻的贍養費官司纏訟多年，結果在日前出爐，史丹利必須給對方鉅額贍養費，小倆口才決定把價值上億的豪宅法拍。

依依和老公史丹利在2013年結婚，並接著在2014、2017年分別生下長子和一對雙胞胎兒子，幸福組成一家五口，不過史丹利過去其實有過一段婚姻，史丹利前妻曾在依依2017年坐月子時，出面爆料與史丹利的離婚官司，才讓史丹利的過往婚姻曝光。

不過事件尚未結束，史丹利和前妻的贍養費官司，結果在日前出爐，史丹利必須給對方鉅額贍養費，根據《聯合報》報導，依依傳出位於大直、價值1億2千萬元的「大直銘家」豪宅，將進行法拍，目前已經進入二拍，對此，依依接受媒體訪問，證實房子正在法拍，第二拍預估賣8千萬。

儘管依依表示一家人很喜歡這間房子，也很滿意附近的環境和生活機能，但因為小孩要換學區，本來就也打算搬家，而依依和老公在找新住處之餘，也不急著買房，目前打算先租房子再慢慢看。

(中時新聞網)