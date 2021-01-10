面對因為塞斯柯瑞確定中鏢，造成引發聯盟健康與安全守則，七六人弄到10日只剩7人可以上場比賽，也讓七六人總教練瑞弗斯賽後不滿嗆聲，「我們被通知比賽要繼續打，但我們只剩7人，根本不該打今天比賽，但這並非我能決定的。」

由於觸發聯盟健康與安全守則，七六人今天一口氣6名球員被迫接受隔離7天，加上恩比德背傷缺陣、班西蒙斯膝蓋受傷，七六人登錄名單僅剩丹尼格林、霍華、麥克西、麥迪亞斯、艾塞亞喬、瑞德、湯尼布雷德利與史考特等8人可以上場。

問題是史考特也有傷在身，所以就算他有登錄，卻還是不能上場，七六人被迫用7人打完比賽，儘管輸球，菜鳥後衛麥克西首次先發就拿生涯新高39分，外加7籃板、6助攻，讓瑞弗斯總算感覺心情好了一點，麥克西表現確實令人驚艷。

「好吧！我還真不知道他可以在NBA比賽拿下39分，他一直在提升自我實力，也變得更好、更聰明了，」瑞弗斯表示，「就算球隊面臨艱困處境，起碼年輕球員表現很積極與興奮。希望接下來一周全隊必須小心謹慎，保持好自身健康。」

(中時 )