印尼國家災害應變總署（BNPB）今天表示，西爪哇省因為豪雨引發土石流，造成11人死亡，18人受傷。

國家災害應變總署發言人在聲明中指出，首都雅加達東南方150公里處西爪哇省Cihanjuang村落，昨天下午4時與晚間7時30分爆發兩起土石流。

發言人說，第一起土石流是豪雨與土壤不穩定情況所引發，而當救難人員仍在災區撤離受災民眾時，爆發了第二起土石流。

發言人表示，上述傷亡數字是今天早上初步統計；又說今天雷雨與大雨可能持續一整天，可能影響救災工作。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）在去年10月警告，反聖嬰（La Nina）氣候現象帶來的豪雨，可能引發洪水與土石流，並會影農業產出。

反聖嬰現象特色是太平洋赤道地區海水異常變冷的情況。

印尼經常受到洪水與土石流折磨，特別是在11月到次年3月間的雨季時節，而森林砍伐常使得災情加重。（譯者：紀錦玲/核稿：嚴思(示其)）1100110

(中央社)