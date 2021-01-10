桃園市7日低溫以來，至9日下午已有11人猝死。醫師指出，氣溫降低導致血管收縮，若是慢性疾病、三高患者，就需特別注意保暖，以免突發心律不整。醫師也提醒，AED可大幅提升救回機會，看到民眾疑似相關症狀，可趕快利用急救。

桃園市消防局統計，桃園市7日至11日中午，有7男4女因不明原因死亡，其中最年長是95歲長者，最年輕則是41歲余性、游姓男子，還有55歲張姓男子在騎樓行走時，突然倒地。這7人都是突然失去意識、呼吸不治。雖然不能證明是否低溫致死，但仍提醒民眾注意天氣變化。

衛福部桃園醫院心臟內科主任醫師吳學明表示，氣溫降低時，血管會收縮，導致血壓升高。若有慢性疾病，或者是高血壓、高血脂及高血糖的3高患者，就有可能因血壓突然升高，導致心律不整死亡。他補充，多數心律不整患者，病發前沒有症狀，往往是突然失去意識倒地，因此更須警惕。而少數有症狀則是頭暈，氣促、胸悶，天冷有類似症狀，就要趕快保暖。

吳學明補充，若是高風險民眾，需要注意保暖，尤其是末梢循環部位，如透過戴帽子、圍巾、襪子、手套等方式保暖。吳學明也提醒，若民眾突然倒下，除趕快撥打119外，也可利用CPR、AED。而對沒有醫療專業的一般民眾而言，AED因有語音指示，效果又更好，可大幅提升救回機會。

(中時 )