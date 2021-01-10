苗栗縣政府在苗栗市、頭份市及竹南鎮建置30處YouBike公共自行車租賃站點，並祭出前30分鐘免費優惠，吸引民眾善加利用，啟用迄今騎乘次數突破200萬人，為持續鼓勵民眾使用公共自行車，縣府籌編960萬元經費，將前30分鐘騎乘補貼期限延長至今年底。

縣府工務處統計，苗栗縣YouBike共30個站點自2018年啟用迄今，騎乘次數已突破220萬人次，減碳量約達1368公噸，為培養民眾利用公共自行車取代私有交通工具習慣，推出前30分鐘騎乘補貼措施，去年有84萬6558騎乘人次受惠，並再編列960萬元延長至2021年底，減輕民眾通勤負擔，提升使用意願。

縣府另推YouBike 2期拓點計畫將在3萬人口以上的苑裡、後龍、通霄、公館等鄉鎮建置20處站點，預計每鄉鎮各設置5站，串聯休憩觀光景點，且滿足上班族、學生族群通勤需求，並將遷移頭份市及竹南鎮使用率低的站點，發揮公共自行車的最大效益。

(中時 )