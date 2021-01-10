距離2022縣市長選舉不到2年時間，民進黨會推派何人選應戰台北市長備受關注，據媒體最新民調指出，衛福部長陳時中排名第一，基隆市長林右昌僅2％差距，位居第二，新境界智庫副執行長吳怡農第三，遠落後林11％。

外界關注民進黨若推出陳時中、林右昌、吳怡農3人爭戰台北市長，誰較有勝算？最新民調指出，陳時中32.5％排名第一，林右昌30.1％排名第二落後2％，超越吳怡農11％。

其中基隆市長林右昌曾被韓媒譽為「台灣政壇屆黑馬」，討論度相當高、施政滿意度達7成6，至今上任滿6周年，任期已過半，外界不斷關心他下一步何去何從，但林早已對外宣稱，目前只會把市長工作做好，其它事情不敢想。

而吳怡農也被認定為是政壇新秀，但這次民調，林右昌贏了近一倍，對此，林表示，離選舉還很久時間，每個人都努力在市政上，在不同崗位上繼續加油，並謙虛的說，大家都很優秀。

但民進黨台北市議員陳怡君、許淑華皆對林右昌讚譽有加，提及他在任內基隆有巨大改變，基隆港有越來越多活動，變得相當熱鬧，並指出台北近年一直沒有改變，認為林穩定性高，在基隆創造很多奇蹟、政績。

(中時 )