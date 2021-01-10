國民黨啟動反萊豬公投第二階段連署，藍委在週末到全國各地擺攤徵求民眾連署。不過卻傳出擺攤地點遭警方監控蒐證，國民黨立委李貴敏批評，大家都在質疑警方「查水表」，不就是在質疑執政當局究竟是真的關切治安，還是想赤裸裸地製造壓力，讓民眾心生恐懼？

李貴敏指出，連署剛剛起跑，就傳出新竹縣警方前往關切、設巡邏箱，「家庭訪問」，還辯稱此舉係「本於維護治安職責加強年前巡守」。昨天上午她在內湖湖光市場排攤連署，一樣有警方到場關切，雖說到場員警是說要維護她人身安全，但實在覺得有些莫名其妙，也難怪大家覺得，是不是警方又來查水表了？

李描述，當時她正在湖光市場附近騎樓連署攤位，就兩位員警在攤位旁邊站崗，她並未申請員警保護，也未對外公布活動行程，因此沒有理由警方要到場維安。何況，一個在民主社會再平常、平和不過的公投連署，根本不可能爆發任何爭議，又有甚麼必要動員員警必要到場站崗呢？

李貴敏說，員警執勤勤務已經很辛苦了，現在又特地為了公投連署，冒著低溫濕冷的天氣到場站崗，到底警方是為了甚麼，要動員員警執行這些沒有必要的警務工作？民進黨政府不覺得小題大作、浪費警力嗎？

李貴敏指出，大家都在質疑警方「查水表」，不就是在質疑執政當局究竟是真的關切治安，還是想赤裸裸地製造壓力，讓民眾心生恐懼？民進黨政府是不是該公開說明？要是民主時代還想用這種威權復辟手法箝制言論自由、箝制民權、杯葛公投，那真是台灣民主倒退嚕的最大諷刺。

李貴敏表示，國民黨在全國各縣市廣設「友善連署點」，徵募連署書，是民眾行使直接民權的合法正當程序，政府有何必要前來關切？究竟造成什麼治安風險？接下來是不是要開始盤查、跟監？是想營造壓力杯葛公投嗎？現在是戒嚴嗎？這跟外媒口中的「民主獨裁」政權又有甚麼差別？

(中時 )