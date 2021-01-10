台南市醫家KTV發生聚眾鬥毆案，警方在王男身上查獲1把開山刀。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市安南區一家KTV在9日深夜11時許發生聚眾鬥毆案件，王姓男子與陳男等3人因包廂糾紛起口角，竟在店外亮刀與3人扭打，4人皆受傷送醫，警方依照聚眾鬥毆函送台南地檢署偵辦。

24歲王姓男子9日晚間與10多名友人到台南市安南區一家KTV唱歌，唱至深夜11時許，王男等人要換到另1間包廂，但包廂內還有40歲陳男、30歲鍾男與林男等3名男子未離去，兩方人馬見狀互起口角，陳男等3人離開才悻悻然離去。

陳男等3人原本已在店外等候計程車搭乘欲離去，王男心有不甘，找了1位同夥跟出店外，亮刀衝向3人。

王男來勢洶洶，陳男等3人聯手抵禦，陳男被砍傷掛彩，頭部兩處刀傷、鍾男奪刀虎口受傷、林男手腕受傷，王男的友人在混戰時，因未成年不想受牽連，留下王男1人對抗3人，王男最終不敵多人攻勢，頭部遭毆多拳，紅腫受傷。

王、陳等4人皆受傷送醫，治療後無生命危險，警方到場只看到圍觀群眾，循線將4人帶回警局，依照傷害與聚眾鬥毆函送台南地檢署偵辦。

(中時 )