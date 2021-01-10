大批川普支持者6日攻進美國國會大廈，除了造成5人死亡、建築物毀損外，至今至少有2名議員的筆電遭竊，其中一台還是民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的筆電，恐危及美國國家安全利益，專家也指出，後果恐怕很嚴重。

大批川粉6日衝進國會大廈，更直搗包括眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在內等人的辦公室。

綜合路透社、英國《衛報》（The Guardian）報導，6日下午大批川粉蜂擁而入國會大廈時，國會員工、議員根本來不及收拾東西，就被迫轉移至安全區域避難。

裴洛西的幕僚哈米爾（Drew Hammill）8日證實，一台屬於裴洛西的筆電，主要放在會議室供報告使用的筆電遭竊，除此之外他並未透露更多細節。

除了裴洛西的筆電，民主黨聯邦參議員默克利（Jeff Merkley）也發布推文證實，辦公室內一台筆電也不翼而飛。川粉騷動結束後至今，美國國會大廈至少有2台筆電被竊走。

目前尚不清楚國會大廈內還有多少設備被順手帶走，不過國會電子資產被盜走已經引發疑慮，上周川粉闖進多名議員的辦公室自拍，也讓多台電腦的螢幕畫面被大喇喇攤開在陽光底下，其中一名川粉的照片中更完整露出裴洛西電子郵件信箱的頁面。

資安服務供應商Netenrich首席安全官（Brandon Hoffman）表示，國會設備被偷的後果恐怕很嚴重，他說不論官方想要如何淡化這場災難的嚴重性，這些筆電至少含有一些外界可以取得、利用的資訊，「這些筆電不可能沒有一些外界想要利用、報復的有用資訊、文件、文件權限。」

一些資訊專家也擔心，入侵者可能在筆電上植入一些惡意程式。

華盛頓特區法院代理檢察官謝爾文（Michael Sherwin）7日坦言，部分物品遭竊可能危及美國國家安全權益。

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文章來源：Laptop stolen from Pelosi's office during storming of U.S. Capitol, says aide
文章來源：Theft of two computers during Capitol attack raises information security concerns

(中時新聞網)

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