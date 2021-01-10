寒流壓境全台急凍，玉山氣象站更出現零下14度的超低溫，中央氣象局長鄭明典在臉書PO文，直呼這次低溫時間拉太長了，連玉山站最有經驗的同事都說「很硬斗(台語，很困難)」，加上玉山站裡沒有暖氣，就像在冰櫃中工作，幸好今早玉山站的同事已報平安，更PO出同事全副武裝工作的照片，引起網友熱議。

玉山站在今天凌晨出現-14.4度。(翻攝自 鄭明典臉書)

鄭明典今天在臉書PO出一張溫度圖，指出玉山北峰氣象站從7日中午過後一直在-5度的冰雪中，今天凌晨0時更出現-14.4度的超級低溫。從照片上可以看到，玉山站觀測員的一天工作的日常從燒熱水開始，再提著熱水將被凍住的氣象觀測儀器解凍，進到辦公室裡更是包得只剩臉，穿著帽子、口罩、羽絨衣、手套在工作。

玉山站觀測員將熱水注入觀測儀器中。(翻攝自 鄭明典臉書)

玉山站觀測員將熱水注入觀測儀器中。(翻攝自 鄭明典臉書)

鄭明典表示，短時間的低溫比較容易調適，但長時間的低溫，連最有經驗的同事都大喊「很硬斗！」所幸目前回報狀況是正常，就連交通部長林佳龍也第一時間致電關心。至於為何玉山氣象站沒有暖爐、暖氣，鄭明典解釋，因為電不足要留給氣象儀器使用，煤油暖爐無法上運補直升機，也不能用，就只能靠暖暖包、羽絨衣取暖，「玉山站的同仁這幾天白天都是燒木炭取暖，有通風，但晚上怕發生意外就只能靠保暖衣物支撐」。

此外鄭明典還PO出氣象站觀測員在冰天雪地中清理太陽能板上的積雪，「沒有勞動就沒有電！同心協力完成任務，這是我們氣象局的精神標竿！」直言若要全站有電暖氣供應，可能需要再加派一組人上山維護電力設施才辦得到。

還要除雪。(翻攝自 鄭明典臉書)

還要除雪。(翻攝自 鄭明典臉書)

對此，網友紛紛留言，「在3858米的高度上，默默守護台灣的一群無名英雄」、「也因為低溫時間長，很多人死亡」、「說實在的，在極端環境的第一線工作人員，政府更應該提高編列預算跟資源補給，而不是能用就好」、「真的好辛苦，感謝你們」。

氣象站內只有一盞檯燈。(翻攝自 鄭明典臉書)

(中時新聞網)