玉川仙境意外客，和鳳翥夜訪而來，目標直指丹桂樹！桂葉上隱含人身的血腥氣息，和鳳翥直言月無缺現在的身軀，是劍謫仙以丹桂樹之靈氣重塑，隨即以手化木，在葉碎瞬間，盡化無數綠光侵蝕丹桂底部，同時桂木表面漸起詭異之態！

水澈中腳步驟響，意外前來的人影青玉鏡逼殺而至，一念起，一雨念，恩仇今朝怨難解，眼底不見生死分，逆璽誓以性命護至親，極端一觸即發，眼見逆璽擋路在前，青玉鏡殺式驟出重創逆璽，更將紅華雨直接帶離現場！

同心共命恆山影，烽雲殺局絕生路。（霹靂國際多媒體提供）

天字峰三星齊聚，瑤光破軍星、天樞貪狼星、天璇龍琴星，揭開靖玄史上，驚天地，泣鬼神的一頁！月無缺、劍風雲再世兄弟，首對千年神話，眼神互照，默契渾然天成，只見劫道重組，天劍非天一刀指天，再燃命元，汲取宏大破軍星星能，似無極限之提升，強守巔峰！欲知最精彩結果，請不可錯過黃文擇布袋戲，《霹靂兵烽決》第35章：星墜之篇；第36章：為君無悔。

(中時 )