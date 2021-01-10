正在美國夏威夷進行的PGA美巡賽現代錦標賽，世界排名第三的美國好手湯瑪斯（Justin Thomas），在比賽中因為推桿沒進低聲發牢騷，而他咒罵的自有歧視同志及反同意思，結果在轉播中被收音，事後他趕緊公開道歉。

「我搞砸了。」湯瑪斯這麼說，「我應該要有更好的言行，而我也會改善的，我為所有受到冒犯的人致上最深的歉意。」

湯瑪斯在PGA每年的第一場賽事現代錦標賽第三回合，於第4洞錯過一記6呎推桿，當球從洞口滑過食，他低聲念念有詞，因為果嶺上有收音設備，他的呢喃也這麼透過高爾夫頻道的轉播放送出去，這一洞他也吞下柏忌。

湯瑪斯賽後補充，自己是下意識脫口而出，但坦承這絕對不是理由，「真的很尷尬，我不是那樣的人，但我不會把這當藉口逃避，說錯話就是說錯話，我是個成人，但不管是誰都不該說出這樣不敬的話。」

這一回合湯瑪斯以低於標準桿5桿的68桿作收，目前總計低於標準桿17桿的202桿暫並列第5，落後並列的領先同胞帕瑪（Ryan Palmer）、英格利許（Harris English）4桿。

(中時 )