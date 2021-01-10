香港著名DJ蘇施黃2019年底離開商業電台後，就主力經營YouTube頻道，近日邀請劉天賜和雲海當嘉賓，大談娛樂圈黑歷史，劉天賜更爆料「明星飯局」的價碼，並提到張曼玉未成名時，也曾陪過富商吃飯。

劉天賜直言當年飯局價是3千元（約台幣1萬出頭)，不過在40幾年前已經算很多了，蘇施黃反問有摸手嗎？他直言沒有，這只有單純吃飯的價格，他更爆料已故富商馮景禧，平時都很節儉，但他會用袋子裝鑽石、玉，並標明7百美金拿給他，請他去幫忙找小花來陪吃飯。

劉天賜更表示「我講名字都不怕，張曼玉」，蘇施黃質疑張曼玉是小花？他解釋當時她還沒成名，連第一部電影都還沒拍。另外，他也透露「大花」不會接飯局，除了公司的慶功宴，且都有名車接送。

雲海也開玩笑問吃完會不會就載去酒店？劉天賜笑說沒這麼快，會先問地址或是要電話，不然就問女方家住哪，可以順便載她回家，劉天賜也表示之後的發展他就不清楚了，他也不會過問。蘇施黃大膽問他算不算是「官方拉皮條」？劉天賜大方回應：「我真心覺得是！我感到臉紅，70幾歲才敢講出來」。

飯前噴飯之娛樂圈黑歷史！(影／取自教煮蘇 This is So good的YouTube)

(中時新聞網)