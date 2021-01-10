美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）即將訪台,但國民黨新任立院黨團總召費鴻泰在電視政論節目中表示，克拉芙「不是好客是惡客，不應該要來」。這觀點遭民進黨砲轟是扯台灣後腿的反美言論，並引爆藍綠之間口水戰。對此，前立委林濁水直言，為何蔡總統的聲望出現狀況時，國民黨就非要推人出來當她的貴人不可？
費鴻泰8日在政論節目《少康戰情室》中對克拉芙特嗆聲，民進黨發言人謝佩芬先除批評他扯外交後腿，也指出台灣國際處境艱難，對於任何來訪台灣、促進台灣參與國際事務者，我們都應該理性歡迎，而克拉芙特大使此次訪台，是首次美國駐聯合國大使來訪，也是台美史上關係最好的又一例證，意義重大。
針對費鴻泰批評美國駐聯合國大使克拉芙特「不是好客，是惡客，不應該要來」，林濁水今(10)日凌晨在臉書上表示，「這樣講意外嗎？當然不」，並指出，這一個立場那麼清楚的人卻推他當總召，完全是提名韓國瑜、葉毓蘭、吳斯懷的翻版。
林濁水還忍不住直言，無論如何，只要蔡總統聲望出現狀況，國民黨就非推人出來當她的貴人不可，「這是國民黨的本份嗎？」
(中時新聞網)
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