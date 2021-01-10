為讓國人優先選購國產豬，中央畜產會推出「臺灣豬證明標章」，畜產會昨(9)日公布稽查後不符規定的60多家業者，其中包括家樂福，家樂福認為畜產會核發又下架標章實在莫名其妙，農委會今(10)日發布新聞稿緩頰，對於多家業者(含家樂福)的配合，表示肯定與感謝。

家樂福昨發聲明表示，去年10月底詢問中央畜產會是否符合申請「臺灣豬證明標章」，11月20日中央畜產會email檢附標章管理作業規範，詢問家樂福是否有意願申請標章，家樂福在12月9日前陸續備文進行申請作業，申請包含「臺灣豬證明標章切結書」，範圍僅限「生鮮處精肉課所販售之生鮮冷藏豬肉及其冷藏豬肉加工製品之主原料」，不包含供應商上架販售的豬肉加工品。

畜產會於12月24日審核通過並頒發標章給家樂福，家樂福於12月30日張貼於申請的冷藏豬肉櫃，面對畜產會之後稽查認定不符規定，不僅錯愕，更批標準不一，因此家樂福1月5日發文畜產會，強調不可能全館只賣台灣豬，只有冷藏豬肉可以，因而申請撤掉標章。

農委會表示，為落實臺灣豬證明標章的管理，中央畜產會元旦起加強查核已核發標章的店家及通路，截至1月8日共查核2095家，撤下或收回標章107家，其中包括家樂福等大型通路業者。

農委會澄清，有關家樂福撤下標章部分，因業者原本基於生鮮豬肉來自國產豬隻，是在中央畜產會試辦輔導下提出申請，但量販店為提供多元化產品供消費者一店購足，致與證明標章「全店針對豬肉及豬可食部位或加工品主原料全數使用國內豬隻」的規範不一致，經中央畜產會訪視說明後，業者願意配合政策，自行主動申請撤銷使用標章。

農委會強調，對於業者支持國產豬肉及負責任的態度，農委會表示肯定與感謝，未來仍將責成中央畜產將於月底前完成查核臺灣豬證明標章，務必落實標章管理工作，以確保消費大眾購買國產豬肉的權益。

(中時 )