大陸「限塑令」今年起正式實施，餐飲行業掀起「減塑運動」，雖然目前市場反映成本更高的紙質吸管不被消費者青睞，但仍讓紙質吸管與其他替代物成了「搶手貨」。（示意圖，達志影像）

大陸「限塑令」今年起正式實施，餐飲行業掀起「減塑運動」，雖然目前市場反映成本更高的紙質吸管不被消費者青睞，但仍讓紙質吸管與其他替代物成了「搶手貨」。例如位在東莞的吸管生產廠就說，目前紙質吸管訂單早排滿，需排隊7到8天，PLA（聚乳酸）可分解吸管拿貨也要等上2天。

實際從去年初大陸官方發布法規之後，A股「可分解塑膠概念股」的股價就開始起飛。舉例億帆醫藥、金發科技1年內股價漲幅分別超過30％和190％；金丹科技去年4月上市至今股價也翻了2倍之多。

但目前紙質吸管對大陸消費者仍不討喜，據時代財經引述資深奶茶愛好者小林（化名）就說「一杯奶茶還沒喝完，紙吸管不是被泡軟就是被咬爛，有的吸管甚至喝到一半就化了。」

大陸國家發改委、生態環境部去年初發佈《關於進一步加強塑膠污染治理的意見》，從今年1月1日起實施，禁止、限制部分塑膠製品的生產、銷售和使用；同時要求餐飲業禁止使用不可分解的一次性塑膠吸管。

(旺報 )