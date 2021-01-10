法務部調查局近來招募高級資安分析師、資安分析師，其中資安分析師列出條件包含具有博士學位，但月薪按照公務人員職等，僅5萬2千多元，引發網友爭議，表示這種待遇「連猴子都不會去」，更有人直指「政府薪資有固定的級距規定在，政府不改永遠就是連猴子都請不到」。

號稱國家「第四軍」的法務部調查局資安工作站，去年4月6日成立運作，24日舉行掛牌典禮。近日資安工作站招兵買馬，徵高級資安分析師2名、資安分析師8名，其中資安分析師徵求條件為：

1、國內外研究院所畢業得有博士學位者。

2、國內外研究院所畢業得有碩士學位，並具有與擬任工作相當之專業訓練或研究工作二年以上著有成績或具有與擬任工作有關之重要工作經驗四年以上者。

3、國內外大學畢業，並具有與擬任工作相當之專業訓練或研究工作三年以上著有成績或具有與擬任工作有關之重要工作經驗六年以上者。

4、具有與擬任工作性質程度相當之訓練或工作經驗者。

5、具CTF實績或PWN實績或Hacking競賽成績或資安公司任職經驗尤佳。

工作內容分9大項，包括「研究、建立及管理惡意程式分析等相關技術資料庫」、「研究、建立及管理惡意程式分析、解密等相關技術資料庫」、「封包分析及密碼、加解密與逆向(反組譯)工程」、「開發及運用網路工具針對社群平台蒐集假訊息資訊」等。

不過薪資條件比照公務員官職等10等1級與9等1級標準，資安分析師約52872元、高級資安分析師月薪約58858元。

有網友將徵才資訊貼到PTT 的《Tech_Job》版，引發討論。鄉民們表示：「真可悲 這待遇連猴子都不會去」、「高級需求 三流薪水 連猴子都不會去 笑死」、「你開的技術 薪水在兩倍都不為過」、「連發科新人多少錢這個就要多少吧」、「政府薪資有固定的級距規定在，政府不改永遠就是連猴子都請不到」、「公務員10等算很高階了，可是這是人才」。

(中時新聞網)