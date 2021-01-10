驚傳一氧化碳外洩! YMCA游泳池7大12小送醫│中視新聞 20210107

台南市北區YMCA教育會館游泳池7日晚間發生一氧化碳中毒事件，一共造成15位小孩及9位大人身體不適。而在事發當下，第一個察覺有異的為大學四年級的葉姓游泳教練，他事後哽咽地說：「小孩一直在哭，越來越沒力，然後一個一個倒下。」他直覺不對勁，隨即將小孩抱上岸，讓眾人及時逃生。

據了解，這位葉姓男游泳教練當時正在溫水游泳池中教課，他發現隔壁班上課的一位孩童開始哭泣，接著其他小孩也跟著哭起來，甚至有多位孩童身體逐漸沒力、倒下。葉教練還原當時的情況，他說：「小孩一直在哭，然後越來越沒力」，直覺狀況不對勁，便通知在場其他位老師，開始一個一個將池中的孩童抱上岸。

意外來的突然，一氧化碳外洩事件將所有大人小孩嚇壞，待救援行動告一段落後，葉教練見到友人的身影才卸下肩上的壓力，當場情緒潰堤，接受媒體訪問時也語帶哽咽，所幸他的敏銳直覺救了24人的性命，功不可沒。

據悉，這起意外肇因於疑似鍋爐瓦斯熱水器進氣管開關未打開，導致燃燒不完全，台南市衛生局表示，截至8日為止，已有10人出院，其餘14人尚在診療中，狀況都穩定。

台南市長黃偉哲表示，將針對YMCA做跨局處稽查，包括公安和集體救護措施等，因事故原因還在調查，不便多做評論，但如果有牽涉到人為疏失，包括該開的空氣閥沒有開、該做的巡檢沒有巡檢，以及該設置的一些包括一氧化碳偵測器未設置等等，都會進一步了解。

黃偉哲同時強調，幸好發現得早、搶救得早、疏散得早，是不幸中的大幸，但是不能每次都依賴這種幸運，因此，將來會落實每個營業場所、每個公共場所，凡有用到火的部份，就要裝設一氧化碳警報器。

(中時新聞網)