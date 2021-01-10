新北市三峽區北大派出所員警6日巡邏間，看到大觀路上有民眾通報指示有女子不適倒地，員警到場後發現女子疑似因天氣太冷，出現心臟不舒服、喘不過氣等症狀，立刻通報救護車來支援，並蹲在路面以腿當靠枕讓女子躺臥休息，所幸女子送醫無大礙。

警方表示，員警李興群6日執勤時，接獲熱心民眾通報，稱社區車道口有女性民眾不適倒地，到場後發現倒地的是45歲包姓女子，她稍早前與友人相約在車道口等待，未料疑因氣溫驟降突感身體不適倒地，並向員警稱自己心臟不舒服、喘不過氣無法呼吸。

李興群見狀，立刻通知救護單位，期間他擔憂包女倒臥在地板不舒服，便蹲坐以腿當靠枕，讓包女躺在腿上稍作休息，事後包女由朋友陪同就醫治療，送醫無大礙。

而員警機警表現也獲得不少民眾肯定，李興群表示，自己剛從警專畢業1年多，當時遇到狀況時很緊張，已做好CPR準備，但周邊也有很多熱心民眾幫忙，所幸包女無大礙。

(中時 )