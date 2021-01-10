菅野智之決定留在日職，暫時擱置挑戰大聯盟的想法，今（10）日他在接受網路視訊採訪時表示，這趟美國之行是非常好的經驗，讓他學到很多東西，也讓自己視野大開。

菅野智之解釋暫時不挑戰大聯盟的原因，就是當他參加了所有與美職球團的協商後，覺得對自己和會談內容並沒有百分之百的信心，不過這些經驗對於自己的棒球生涯一定會有加分作用。

選擇繼續留在讀賣巨人隊後，菅野智之當然必須重新設定目標；他認為最重要的就是幫助巨人隊完成中央聯盟三連霸，奪回失去多年的「日本一」寶座。他有自信讓今年成為自己最棒的一個球季，並協助巨人隊成為日職最強的球隊。

個人方面，菅野智之為自己設定了單季20勝的目標，也會全力締造更棒更難的個人紀錄，也有自信能夠再次挑戰大聯盟並且達成心願。

此外，談到今年東京奧運棒球賽菅野智之也相當期待。他說，去年原本就打算在東奧好好表現，因為這對於他挑戰大聯盟會有加分的作用。如今因為新冠肺炎疫情的緣故東奧延後1年舉行，當然也要重新將其列入目標，他認為自己應該有機會入選日本武士隊（國家隊），並且在東奧一展身手。

(中時 )