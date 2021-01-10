只要在有微冊角落的超商買書，不論價格都再加贈一本文觀處書庫的書。（雲林縣文化處提供）

雲林縣府文觀處推動閱讀風氣，在公共場所設置「微冊角落」閱讀地點，打造四處都是圖書館願景，全縣共140多處，去年又有11家7-11超商響應，今年再添13家全家便利超商共襄盛舉，只要在有微冊角落的超商買書，不論價格都再加贈一本文觀處書庫的書。

雲林縣的「微冊角落」從市區到社區都有，幾分鐘時間也可閱讀，近年便利超商販售咖啡也有座位，去年起文觀處邀請縣內7-11超商設置微冊角落，共11家響應。

一月八日起全縣13家全家便利超商也設置微冊角落，包括斗六保明店、斗六新中興店、斗六明德北店、斗六西平店、斗六社口店、斗南利台店、虎尾新忠孝、虎尾霸屯店、虎尾新光店、虎尾平和店、麥寮橋頭店、雲林崙豐店、口湖下崙店。

文觀處長陳璧君表示，現在超商已成民眾不可或缺的生活幫手，空間明亮乾淨，到超商購物或歇腳，微冊角落的書籍可幫忙沉澱心靈，即日起只要在設有微冊角落的超商購買書籍或雜誌，都可獲文觀處贈書一本。

陳璧君說，文觀處每年添購新書，汰除的舊書作為漂書，許多是人氣書籍，本次的贈書即是書庫除役的舊書。

(中時 )