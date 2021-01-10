彰化縣警局總局大樓外牆磁磚，因連日急凍後今天天氣驟然回升，禁不起熱漲冷縮又出現掉落情形，警方緊急雇工將膨脹突起的磁磚整片敲除。（謝瓊雲攝）

縣警局大樓外牆磁磚掉落，地面出現許多砸碎的磁磚碎片，所幸並無人車遭殃。（謝瓊雲攝）

連日急凍低溫，10日上午天氣驟然回暖，彰化縣警察局總局大樓外牆紅磁磚，耐不住冷熱十多度溫差的收縮膨脹轉換，10日中午又有6樓外牆磁磚剝落砸落地面，警方緊急雇工利用假日先將膨脹突起的磁磚敲除以免有行人遭受波及。

位在彰化市中正路的彰化縣警局，外牆紅色磁磚近年經常無預警砸落，去年夏天豪雨過後放晴，就曾發生大量砸落情形；若以每片約0.5公斤、自20公尺高處掉落，換算重力加速至少有50公斤以上，宛如不定時炸彈，不只當時在站崗的員警遭砸落巨響嚇了一跳，還有媒體採訪車被砸中輕微受損，幸好並未有人員受傷。

縣警局強調有投保意外險，若人員或車輛受傷或受損，可申請保臉理賠；預計下周將先在保安隊、天祥路側架起防護網避免殃及人車。實際審視縣警局總局建物，已有逾20處出現大片磁磚脫落的狀況，僅能以水泥填補，看來並不美觀。

後勤科長蕭啟東表示，總局大樓於1995年啟用，2200坪的外牆磁磚歷經26年風吹日曬雨淋，多次出現磁磚剝落情況，又以平面停車場、天祥路兩側外牆情形最嚴重；去年9月委請台中市土木技師公會實勘後，發現已無法修補，評估後將採二丁掛磁磚修繕，全數敲除翻新，計畫約需要2千萬元經費，已提報縣府。

(中時 )