新竹街口攻城獅連兩場主場賽事都登錄狠投、塔壁兩名洋將，先前被攻城獅總教練林冠綸譽為「生涯見過最強洋將」的雷特，卻突然不見蹤影，令人不禁擔心雷特怎麼了？攻城獅總教練高景炎說：「雷特右後腿拉傷，我們不想硬操他，看長遠的路！」

本季只拿場均12分、11.3籃板及3.3助攻數據的雷特，是在上周遭遇富邦勇士時不慎受傷，「既然他受傷了，我們就趁機讓他復健兼養傷，希望他的體能可以更好一點，我們也怕他因重覆碰撞造成再拉傷，這兩周都讓他進行低強度訓練。」

「我們不急著讓雷特歸隊，就先讓他進行復健再說，」高景炎說，「其實要的話，我們下周就可以讓他打，但他的有效上場時間能有多少，我想大家都看得出來，接下來雷特將跟塔壁輪流休息調整，依照碰上對手再來調整我們雙洋將陣容。」

其實比起受傷的雷特，塔壁的低迷狀態更讓外界相當擔心，到現在他場均只拿9分、7.5籃板，確實不像2009年NBA選秀榜眼，高景炎強調，目前仍以教練團想法為主，「我的角色就是輔導，也充分授權給教練團，更信任他們的決定。」

不過高景炎也表示，「我當然覺得塔壁的表現可以更好，很多方面都可以，畢竟鞏固籃板球是我們當前基本方向，我們卡位也不夠扎實。」看來無論高景炎或林冠綸，目前暫無更換洋將打算，畢竟新冠疫情當前，想換洋將可不是那麼容易的事。

(中時 )