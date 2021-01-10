女人生孩子真的很辛苦，不但照顧孩子費心費力，生產這件事也對身體有大影響，最常聽到就是「一孕傻三年」記憶力衰退的問題，這點女星嚴立婷有過深刻的親身經歷，坦言曾接到老師電話，才知把兒子忘在學校沒接回家。

嚴立婷2010年嫁給職籃選手張智峰，婚後第二年生下兒子Wilson，之後又歷經5年嘗試、3次流產後，終於又給兒子添了妹妹Tammy，夫妻倆圓夢擁有4口之家，而這些年她以家庭為主，當二寶媽的時間比當明星多，也多了很多機會鬧出媽媽才懂的糗事。

她近日作客《11點熱吵店》，討論「超瞎糗事都是金魚腦害的？」主題，透露8歲的兒子現在課後有上籃球課跟英文家教課，而她原本對於接送小孩的時間安排很有自信，結果某次想說有空檔，就回家跟爸媽吃晚餐，媽媽突然問她「不用去接兒子啊？！」，嚴立婷還悠哉邊喝茶邊說兒子今天有英文家教，7點半再去接就好，沒想到爸爸說了一句話，讓她瞬間清醒。

嚴立婷以為兒子要上家教，晚餐時間還在娘家悠閒度過，直到爸爸皺眉說不對：「我怎麼記得Willson昨天才上過英文家教？」，她才翻開行事曆確認，當時已經6點40分，兒子早就上完籃球課，她急忙出發，途中接到老師電話，尷尬地問：「媽麻不好意思，現在全校只剩妳兒子！」，問她什麼時候才會到？讓嚴立婷糗到一個不行，至今印象深刻。

(中時新聞網)