大陸影后章子怡主演的電視劇《上陽賦》昨（9日）開播，卻因41歲演15歲女主角郡主王儇被網嘲弄，氣得向片商開砲「別再消費我行銷少女感了」惹爭議。近日，有一組章子怡的大學嫩照突在微博瘋傳，清純美貌受到熱議，甚至登上熱搜。

章子怡1996年考進中央戲劇學院戲劇表演系，在校期間藉試鏡結識導演張藝謀，以《我的父親母親》大放異彩，開啟不平凡的演藝之路。她大學期間的照片，日前忽然被PO在網路流傳，只見當時年僅20歲上下的章子怡，留著一頭濃密的黑色長直髮，臉部充滿膠原蛋白，笑起來非常甜美可人，身材曲線也相當纖細、骨感，對比20年後的現在，幾乎沒有太大的改變，可一眼認出是章子怡。

章子怡20年前的照片出土。（圖／微博）

章子怡20年前的照片出土。（圖／微博）

許多網友看到這組嫩照，忍不住盛讚：「太漂亮了，純天然美女」、「哇塞，果然是女神」、「絕代有佳人」，還是遭到不少黑粉酸爆：「她少女時期也沒有少女感」、「雖然相貌看起來沒變，但是人老了眼睛裡的色彩果然不一樣了，所以演小女孩兒違和」、「章少女別買熱搜了真尬」等，負評排山倒海襲來，短短一天就超過1.5萬個讚。

章子怡因接演少女角色引起網友撻伐，對此她心生不滿，在微博公開PO文開嗆：「《上陽賦》片方和平台別再消費我行銷少女感了！少女感沒有什麼不好，但請別強安在我身上！演王儇的時候38歲，下個月42，這兩個數字哪個跟少女有關？」仍無法說服大多數網友，一人一句開酸。

(中時新聞網)