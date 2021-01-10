大陸發改委旗下智庫國家信息中心經濟預測部主任、首席經濟師祝寶良日前提醒，2021年需要考慮的一個問題是可能存在「宏觀很好、微觀不好」的現象，即宏觀經濟數據表現較好，而就業、小微企業生存情況仍面臨較大挑戰。

澎湃新聞報導，中科院預測科學研究中心於「2021中國經濟預測發布與高端論壇」發表2021年大陸經濟預測數據，預計2021年全年GDP增速為8.5％左右，大陸經濟將快速回升。

對此，祝寶良在論壇中表示，從GDP增長來看，目前很多機構都認為2021年大陸GDP增長速度在8％以上，與GDP直接相關的指標例如財政收入等也將有較快增長。

祝寶良提醒，要注意「同比（與2020年同期相比）很好、環比（與上一期相比）不好」的現象。祝寶良指出，受到2020年的低基數影響，2021年大陸經濟會出現補償性增長。祝寶良假設2021年四季環比都為零增長，那麼2021年經濟增長速度也會反彈到6％左右，也就是說6％這個速度是「躺著就能完成的」。

但如果考慮到生產能力的上升，假定2021年四季環比保持在1.4％左右的增長速度，則2021年經濟會反彈到10％左右。

祝寶良強調，要注意環比增長和同比增長之間的差距，也要考量到2021年經濟發展的基數問題，以及2020年採取的宏觀調控政策的滯後效應。祝寶良表示，與GDP不那麼直接相關的指標增長可能沒有那麼快，例如就業情況、收入分配情況。

祝寶良表示，就業是最大的問題，只有透過充分就業才能解決收入分配的問題。2021年大陸經濟一個很大的特點在於宏觀數據很好，但微觀數據較弱。例如，從往年來看，每一個百分點的經濟增長能帶來約200萬人新增就業，但2021年未必能達到這個數字。

這也意味著原本經濟指標之間的關聯性在疫情背景下產生失靈，需要更多地從小微企業生存現狀、就業情況等現實方面著手分析宏觀經濟對策。

(工商 )