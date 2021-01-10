靈異喜劇片《通靈駕訓班》（Extra Ordinary）重新定義恐怖喜劇模式，不僅連奪愛爾蘭高威影展及都柏林影協獎最佳影片大獎，更狂掃全球4大奇幻影展觀眾票選獎，金馬影展期間好評更是居高不下，不僅笑霸觀眾排行榜，連美國《綜藝報》都佩服得五體投地，形容該片「從頭笑到尾」。

該片劇情描述大齡剩女「玫瑰」（梅芙希金斯 飾）擁有通靈天賦，卻因對父親之死感到自責，決心藏身小鎮駕訓班。當小鎮再次發生詭異事件，她與型男鰥夫馬丁（貝瑞沃德 飾）拼裝組成了驅魔搭檔，2人卻也因此墜入愛河。

女主角梅芙希金斯在片中要解決的人鬼疑難雜症，比教人們「入籍美國」難度更高，客戶包括有「流淚不止的鹿頭標本」、「拒絕炸油鍋的薯條」甚至「藏身垃圾筒的鬼」等，更因為和鰥夫馬丁走得太近，意外招來他暴力亡妻的忌妒，全片通靈過招驚彩萬分，讓觀眾笑翻天。

愛爾蘭喜劇演員梅芙希金斯（Maeve Higgins）多才多藝，原是《紐約時報》專欄作家，甚至跨足製作個人Podcast節目《梅芙在美國：移民的真實生活》，並撰寫出版著作《梅芙在美國》，傳授入籍美國的私房撇步，「普渡」不少陷入移民困境的人們。上月她更因應川普的移民限縮政策，撰文傳授「入籍美國一定要學的128道題」，以親身所見所聞，教導鄉親如何成功突圍，被翻成中文版後更意外大受歡迎。

梅芙希金斯近來也參與影集演出，作品包含艾美獎常勝軍《艾米舒默的內心世界》以及HBO製播喜劇影集《高維護率》等。風趣的演出經驗，讓她首登大銀幕演出《通靈駕訓班》，就將女驅魔師的喜感角色，掌握得游刃有餘，獲美國《好萊塢報導者》盛讚是「一舉登峰的喜劇演出」。

《通靈駕訓班》最近還特地舉辦「寒假招生」，廣邀學生報名體驗，第一班「絕色班」瞬間爆滿，目前計畫再開「威秀班」，詳情可鎖定海鵬臉書，該片將於1月22日在台上映。

(中時 )