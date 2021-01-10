因應疫情，靈鷲山台中講堂執事妙明法師（右2）及與會人士，同台齊念同念祈願文，祈求疫情消彌、台灣平安、世界永續。（陳淑芬攝）

因應疫情，靈鷲山台中講堂執事妙明法師及與會人士，同台齊念祈願文，祈求疫情消彌、台灣平安、世界永續。（陳淑芬攝）。

為鼓勵逆境成長孩童，靈鷲山慈善基金會設立普仁獎，台中市今年有132名國中小學生獲獎，靈鷲山台中護法會10日舉辦頒獎典禮。靈鷲山台中講堂執事妙明法師表示，希望弱勢孩童能獲得社會關注，發揮品德教育精神不畏逆境積極正面，進而讓生命發光發亮。

台中市普仁獎10日在台中市府市政大樓川堂舉辦頒獎典禮，安排薩克斯風演出、韻律暖身及平安禪等動靜態活動，在寒流來襲之際，活動更添熱力溫馨，台中市教育局副局長葉俊傑等多人與會。因應疫情，妙明法師及與會貴賓同台齊念祈願文，祈求疫情消彌、台灣平安、世界永續。

妙明法師在儀式中表示，普仁獎主要精神「普遍仁德」，旨在推動生命及品德教育，希望在逆境成長的弱勢孩童能獲得社會關注、生命得到能量，發揚正面、積極、愛心及樂觀的光明面，讓生命更發光發亮。

靈鷲山善基金會普仁獎自2003年起舉辦，由全台各縣市國中小推薦在困境中仍努力奮發、積極樂觀、愛心及願力等品德兼優學生提出申請，初審通過後，再經志工家訪、複審，遴選出獲獎學生，並推薦其中人生故事特別激勵人心者進階入圍爭取全國普仁獎。全台已累計有8745名學生獲此獎學金，台中市今年有132人獲獎。

「獎學金一半用來幫媽媽減輕負擔；另一半存起來，讓媽媽以備急用！」獲獎的立恩說，他計畫將獎金補貼在家用。就讀國中1年級的立恩從小喪父，媽媽一肩扛起4個孩子的生活教育重擔，立恩個性獨立上進、人生觀正向陽光，在家包辦家務、在校認真課業，品學兼優，不畏逆境，勇敢積極讓人感動。

就讀國小5年級的雅瑄則說，獎學金要與極重度身心障礙的哥哥分享，買輔具器材、文具和書，剩下的貼補家用。雅瑄平日在家照顧哥哥、在校幫忙照顧新生，雖生活環境困頓，仍樂於服務助人，精神令人感佩。

(中時 )