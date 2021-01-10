新北市土城區大安里承天路是產業道路，因沿線山林茂盛，周邊野生動物經常行經此處，但卻常見路殺狀況，為了使動物安全通行，農業局和路殺社研究員2019年間在道路邊坡利用擋土牆、塑布圍籬設置了生態廊道，持續生態追蹤下發現，路殺次數明顯減少，甚至發現不少黃綠澤蟹、紫嘯鶇等台灣特有種蹤跡。

承天路鄰近桐花公園、登山步道，不少民眾都會開車上山旅遊，因此車流量較其他山區道路大，常有蛇、蛙等動物遭車輪輾斃的事件發生，為避免路殺狀況持續發生，農業局與友善道路組織路殺社成員多次會勘，辦理路殺改善工程。

農業局表示，2019年間已在道路邊坡設置抗UV的塑布圍籬進行阻隔，並將上邊坡擋土牆縮成兩邊45度斜坡道，以利於動物攀爬進入道路下方的生態廊道，避免直接橫越道路，在生態廊道設置完成後仍持續生態調查，發現路殺次數逐年減少，由前年24次路殺降為4次。

農業局補充，除了路殺次數降低外，也在生態廊道意外捕捉到鼬獾、白鼻心等罕見動物的蹤跡，甚至還有紫嘯鶇、黃綠澤蟹等台灣特有種來探訪，比預期降低蛙類受害的成果還來得多。農業局長李玟表示，路殺改善工程不僅提升民眾用路安全，也建構生態友善道路，不過仍須大家共同努力，維持大自然的美景。

(中時 )