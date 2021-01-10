彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會預計在5年內於竹塘興建高齡身障無障礙住宅「伯立歐家園」，彰化縣政府文化局邀請52位藝術家，共募集94件藝術創作義賣，9日晚間募款餐會上，彰化縣長王惠美捐出個人收藏的3幅畫作，其中陳炳臣《臺灣瑰寶》一舉拍得108萬元。
募款餐會由王惠美、飛絡力企業總經理楊奕強、藝人梁又南與陳子強等擔任藝術品拍賣官，氣氛熱絡；王惠美也捐出3幅私藏畫作進行拍賣，陳炳臣《臺灣瑰寶》、黃媽慶《優游》和趙純妙《皆大歡喜》，合計拍賣募得173萬元。現場總計拍出9件藝術品，共計募得近300萬元。
彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會成立17年，在芳苑成立全彰化縣第一座愛加倍庇護工場，協助從喜樂保育院長大的成人工作自立；理事長陳忠盛多年前在竹塘買了3500坪的土地，以小兒麻痺Polio為名，推動在5年內成立伯立歐家園，總工程經費1.6億元，一半積極尋求中央補助，另一半則需協會努力自籌。
王惠美說，擔任立委時就看到陳忠盛理事長為小兒麻痺身障朋友的努力付出，並擴及到極重度身障者的安養，辦公益路跑、慈善活動積極籌措經費。這次義賣創作許多初自國際級大師手筆，包含油畫、水彩、膠彩、粉彩、水墨、書法、陶藝、木雕、硯雕等，總值超過1600萬元。她呼籲企業家投資藝術品，作公益還能保值、增值，創造多贏。
王惠美說， 94件作品先前展出期間已賣出48件，這次再拍出9件，僅剩餘37件，歡迎對於藝術品義賣有興趣、或有意捐助伯立歐計畫的民眾，可撥打協會洽詢專線：04-8963820分機114、154，共同為打造伯立歐家園盡一份心力。
(中時 )
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