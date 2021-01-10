韓劇《便利店新星》是池昌旭與金裕貞首次搭檔演出，描述呆萌店員遇上怪怪美少女的另類愛情故事。池昌旭在劇中個性憨傻，但有一場金裕貞為武打戲在場邊準備時，他機警地先用腳去磨蹭地板滑不滑，提醒金裕貞留意動作不要跌倒。事後池昌旭提起這段花絮，沒料到金裕貞竟露出「有嗎？」的疑惑表情，令當時受訪的主持人都忍不住大笑。

該劇改編自同名網路漫畫，劇情節奏輕快，池昌旭與金裕貞談起初次見面的印象時，形容彼此像是便利店販售的「冰淇淋」跟「軟糖」，金裕貞笑稱池昌旭第一眼就像冰淇淋，看起來很冷，但實際品嚐後是甜甜、軟棉棉，相處令人舒服的合作對象。池昌旭初期對金裕貞感覺是慢熟的人，但一起工作後，發覺金裕貞跟他自己也愛吃的零食軟糖一樣，都是令人感到心情愉悅，充滿趣味感的女生。

童星出道的金裕貞曾擔任眾多女主角的幼年時期角色，像是古裝劇《同伊》裡的韓孝周、《擁抱太陽的月亮》中的韓佳人等。轉眼女大十八變，金裕貞在《便利店新星》扮演古怪美少女，戲裡不時大秀拳腳功夫，身手俐落讓粉絲們刮目相看，連池昌旭都對她踢腿架式嚇呆，驚呼太厲害。

金裕貞為「便利店新星」首次去學習武術課，平均每週3至4次的密集訓練，成果讓大家驚豔，金裕貞坦言非常喜歡這個角色的安排，她笑著透露原因「除了是工作又可以減肥啊」，但池昌旭表示，每次看到女主角拍攝武打戲，在場邊替她加油外，其實也擔心她受傷。該劇14日晚間11點在八大戲劇台首播。

(中時 )