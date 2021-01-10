在全球疫情發燒下，台灣出口屢創佳績，最新數據是2020年12月出口年增12％至330億美元，國際研究機構牛津經濟研究院指出，此項數據符合院內的預測，即2020年第四季度GDP同比增長超過3％台灣的貿易順差卻出現無法停止的巨量增加，目前單月貿易順差已達58億美元，大大高於一年前的25億美元，主因12月進口年增率僅有0.9％，需要特別關注。

牛津經濟研究院台灣經濟分析師指出，台灣12月商品出口保持強勁增長將帶動2020年第四季GDP增率超過3％。就產品類別，電子產品、資訊與通訊和視聽產品，以及塑料和橡膠製品為三大強項，出口地區上，台灣對中國和香港的出口年增20.5％，最為突出。

台灣出口表現在連月強勁之後，牛津表示，全球對於台灣半導體和其他電子產品的結構性需求，並不會因為Covid疫苗供應增加而放緩；此外，以台灣為生產基地的跨國公司針對半導體製造持續投資，掌握高端產品的未來主導權，將促成台灣的出口未來的技術含量更高。

(工商 )