大陸國務院10日發表「新時代的中國國際發展合作」白皮書指出，大陸國際發展合作規模穩步增長，並更多向亞洲、非洲地區最不發達國家和「一帶一路」發展中國家傾斜。

新華社報導，白皮書全文約26,000字，除前言、結束語外，共包括八個部分：一、人類命運共同體理念引領新時代中國國際發展合作。二、新時代中國國際發展合作取得新進展。三、助力共建「一帶一路」國際合作。四、推動落實聯合國2030年可持續發展議程。

五、攜手應對全球人道主義挑戰。六、支持發展中國家增強自主發展能力。七、加強國際交流與三方合作。八、中國國際發展合作展望。

白皮書指出，自共建「一帶一路」倡議提出以來，大陸根據有關國家發展需要，積極展開發展合作，在深化政策溝通、加快設施聯通、推動貿易暢通、促進資金融通、增進民心相通上發揮作用，為各國發展培育空間、創造機遇，推動高品質共建「一帶一路」。

(工商 )