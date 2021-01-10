中油表示，公司與美國液化天然氣（LNG）最大供應商Cheniere公司簽訂25年長約，首艘LNG貨氣由Fuji LNG船載運於10日抵達台中LNG廠靠卸；這次貨氣抵台除代表中油與美國能源公司開啟長期合作，也為台灣拓展LNG進口來源締造新的里程碑。

為配合政府「打造綠能低碳環境、逐步邁向非核家園」之能源及新增用氣需求，中油長期致力「分散氣源、多元佈局」，積極開拓進口LNG供應來源，包括向澳洲、卡達及美國等三大重要LNG供應國採購，以充分穩定供應國內天然氣市場之新增需求。

中油指出，公司於107年8月11日與美國Cheniere公司簽署「液化天然氣買賣契約」（Sale and Purchase Agreement，SPA），自110年起每年向Cheniere公司提運200萬噸LNG（約30船），直到134年止。

Cheniere公司位於美國路易斯安那州的Sabine Pass LNG廠，是美國目前規模最大的LNG出口設施，現有營運中之5條生產線產能達每年2,500萬噸，興建中的的6條生產線預計111年完工加入生產，屆時該廠累計LNG產能達每年3,000萬噸。

此外，該公司位於德州的Corpus Christi LNG廠已有2條生產線營運中，第3條產線正在進行商轉前測試，累計該廠產能達每年1,500萬噸，10日由FUJI LNG船運抵台灣之LNG貨氣即出自德州Corpus Christi LNG廠。

(工商 )