公車司機嗆"騎慢" 騎士怒比"不雅手勢"遭追打│中視新聞 20210110

台北市大安區光復南路今（10日）上午發生一起機車與公車司機糾紛事件，據悉，蕭姓公車司機疑似不滿前方曾姓騎士騎太慢，便用公車廣播放送：「亂騎車是想怎樣」，騎士則不甘示弱地回比中指致敬，蕭姓司機再次被激怒，衝下車推倒機車，還抄鐵條揮舞，當街上演全武行。

據了解，台北市大安區光復南路10日上午一名蕭姓公車司機疑似看不爽前方的曾姓機車騎士，司機趁著停等紅燈的期間，透過公車廣播說：「你可不可以騎快一點」、「亂騎車想怎樣」等語，在前方的騎士聽完後，則伸出手向後比中指回覆。

未料，這手勢一出竟引起公車司機的怒火，司機立刻下車和騎士踹共，先是出手推倒騎士的機車，甚至抄起鐵條揮舞，逞凶鬥狠的過程被一旁的目擊者全程錄下，上傳臉書社團，掀起議論。

據悉，警方當時迅速到場處理、隔離雙方，曾姓騎士不滿公車司機行為粗魯、暴力，堅持向司機提告恐嚇以及毀損罪，公車司機則不滿騎士比中指，揚言提告公然侮辱。

針對司機的脫序行為，大南汽車宋經理回應，該司機到職未滿1月，仍在考核期，發生這樣的事件，未來將停止派發班次，並進行解聘不續約。

(中時新聞網)