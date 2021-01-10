台中一名5寶爸因女兒生病沒錢看醫生，上網賣嬰兒推車，引發大眾關注，許多人伸出援手想助他們一家過活，汽車美容老闆更給5寶爸一個工作機會，卻被他2度放鴿子，甚至打電話給他下達最後通牒，希望今晚他能依約現身「不來就不要來了！」行善團也表示，他若不去乖乖上班，將不再援助他。

根據《TVBS》報導，汽機車美妍中心老闆陳俊霖表示，他與5寶爸最一開始是約定好元旦上班，但5寶爸卻沒出現，打話找他才說要延到1月5日，結果5日又被放鴿子，說是搬家需要時間，於是再延到今天(10日)報到。

陳俊霖表示，自己家裡也有小孩，看到5寶爸的小孩有一餐沒一餐，沒錢看醫生，真的於心不忍，因此給5寶爸工作機會，公司每個月的星期日休息，月休4天，但他今天特地開門到晚上等5寶爸報到，希望5寶爸能如期現身，並下最後通牒「不來就不要來了！」

就連行善團也表示，如果5寶爸再不去上班就將停止對他伸出援手，強調大眾最關心的是5個無辜的孩子，希望他們能過正常生活，究竟5寶爸是不是好吃懶做，今晚將見真章。

過去5寶爸曾到五金行上班一天，隔天就辭職不幹，理由是路途太遠，當時的老闆還心軟給他一天工資1500加上6000元紅包。還有台中佛心房東便宜出租房子給5寶爸一家，3房2廳25坪的大小，月租打對折只收6500元。

(中時新聞網)