有「美女記者」封號的女星楊皓如，轉型通告藝人後敢說敢言，成為許多綜藝節目力邀的對象，日前她在節目分享，過去曾被好姊妹背叛，還曾在職場上遇到後輩妹妹用計睡走了她當時的男友，讓她十分傻眼，「其實後來全部公司的人都知道，就他們兩個，已經搞在一起很久了」。

楊皓如在節目《11點熱吵店》分享，以前曾被好姊妹背叛，本來固定合作的廠商全被對方搶走，氣得大罵對方狼心狗肺，然而最讓她印象深刻的還是她之前在媒體業的製作團隊時，有一個後輩妹妹時常把她捧上天，「妳好會穿衣服」、「我真的好喜歡妳喔」。

沒想到對方的目標根本是她當時的男友，後輩妹妹甚至會對她說：「皓如姊，妳現在交的這個男朋友，妳條件這麼好，妳是女神，這個男生配不上妳」、「妳男友真的是矮肥醜」，一方面卻在偷偷接近楊皓如的男友，會趁她去外面採訪時打電話，「妳需不需要我幫妳買一些東西，給妳男朋友什麼送給他，他在加班」。

後輩妹妹把楊皓如捧上天其實另有目的。(圖/翻攝自11點熱吵店YouTube)

楊皓如當時放鬆戒心，不疑有他答應了好幾次，沒想到某天卻發現女方在為男友綁頭髮，當場上前質問，兩人說詞不一又支支吾吾，她這才發現事情不對，原來全公司除了她，大家都知道男友和後輩妹妹常一起在公司加班曖昧，「已經搞在一起很久了」。

(中時新聞網)