美國總統川普支持者6日闖入國會大廈，爆發流血死亡衝突，引起全世界關注。前外交官介文汲表示，美國人民攻破國會，並非川普一人之力煽動，而是社會對立、積弊已久，已讓美國遍體鱗傷，他也不認為，把川普送上斷頭台，美國人民就會罷手。

介文汲今(10日)在臉書上指出，華府和美國其他大城市最大的不同，就是沒有高樓大厦，因為法令規定，沒有任何建物的高度可以高過國會大樓。究其背後原因，乃是美國的建國者認為，人民最高、人民最大，而國會代表人民，所以華府沒有任何一棟建築可以大過、高過國會大樓。

不過，這棟代表美國人民的殿堂，前兩天被美國人民攻破、入侵、並短暫佔領，介文汲表示，可謂是人民戰勝了人民，但不幸的是，過程中保衛人民的警衛一槍打死了一位手無寸鐵的人民，且還有4位美國人民死於這場戰役。事情發生後，舉世譁然，有人意外、有人不解、有人嘆息、有人高興。

許多人都將此事歸咎於川普，現在華府便有人高唱談彈劾川普，川普的推特帳號也被停權，但就算把川普送上斷頭臺，美國人民會就此罷手嗎？介文汲則認為，「當然不會」，並指美國人民攻破美國人民的殿堂，並非川普一人能夠煽動，而是美國無處不見、越來越嚴重的種族、階級、貧富、世代、價值、地域對立早已深深地把北美大地砍的片體鱗傷。

介文汲直言，只有二百多年歷史的美國可能尚不能明瞭，天下沒有不垮的帝國、更沒有永遠的勝利者，「當你志得意滿時，你就已錯失改正自己的機會、當你大言不慚地數落別人時，你就會忘記認清自己的重要」。

對於上天給了美國一片廣闊豐饒的土地，兩百多年來，無人可以覬覦，介文汲感嘆，「曾幾何時，美國人民竟淪落到需要挺身搶佔自己的殿堂，不論誰是誰非，美國確實病的不輕，但他們知道自己得的是什麼病嗎？」

華府和美國其他大城市最大的不同，就是沒有高樓大厦。原因是，法令規定，沒有任何建物的高度可以高過國會大樓。因為，美國的建國者認為，人民最高、人民最大，而國會代表人民，所以華府沒有任何一棟建築可以大過、高過國會大樓。 這棟代表美國人民的殿堂，... 由介文汲發佈於 2021年1月9日 星期六

(中時新聞網)