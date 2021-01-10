JET《大尋寶家》推出特別企劃，主持人丁靜怡走出攝影棚前往圓山飯店，帶觀眾一起欣賞節目中首席設計師廖文良老師的展覽，並邀請演藝圈天王級的來賓曾國城前來共襄盛舉。主持人丁靜怡還將廖老師設計的價值3000萬珠寶穿戴在身上，擔當特別企劃的人體模特兒，丁靜怡笑稱：「這就是我對廖老師最大的支持。」

曾國城與丁靜怡在開場就看出2人的好交情，曾國城更搞笑說：「我為了廖老師，把我的爸媽都撇下來，我放棄了孝順的時間，先來孝順他。」丁靜怡也說製作單位都敲不到曾國城的通告，為了廖老師的展覽是真的重情重義來力挺，廖文良稱曾國城擔任主持人非常用功，會向他請教很多關於珠寶的問題，甚至他還幫曾國城上課，而曾國城私下也都欣賞過廖文良所設計的作品，曾國城大讚廖文良很有才情又熱情。

曾國城也提到當初為了《型男大主廚》節目跑到浙江江蘇，節目中提到江南庭園，了解到太湖石的「皺、瘦、透、漏」的美學標準，現場更直接剖析起這四個字的審美規則，精闢的言論也讓人不得不豎起大拇指，不料廖文良立刻澆他冷水：「你不了解的還有很多。」曾國城也回應：「所以我才來找你，要不然我們早就沒有聯絡了。」

廖文良也提到太湖石是文人雅士的愛好，曾國城則認為是有錢員外才會擁有，廖文良馬上問曾國城：「你家有沒有太湖石？」曾國城：「沒有。」廖文良馬上說：「你看看，就是土豪嘛！」因為家裡沒有太湖石，就被當成土豪也讓曾國城傻眼不已。節目每周一至周五晚間7點在JET綜合台播出。

(中時 )