手機最怕沒電，尤其通常在更新版本後，電力更容易快速消失，專家表示，其實有幾個小技巧可以讓你的手機電力撐更久，首先找出手機耗電元凶，也就是最容易吃電的App，沒在用時就關掉它！

YAHOO奇摩《3C大事紀》報導，下列5個省電小撇步，絕對能讓你的手機撐更久。

1. 從「電池用量」找出耗電凶手

查看「過去24小時」或「過去10天」所有App的電池用量，找出手機裡最吃電的App，一般來說，每天必用的LINE、IG、FB都是吃電大宗；此外，手遊也是耗電凶手之一，都會導致耗電量飆高，沒在用時就趕快關掉它。

2. 關閉「背景App重新整理」

找出不常使用或是不需要時時刻刻重新整理的App，以手動設定關閉「背景App重新整理」，避免明明不常用，卻一直在執行重新整理，可省下不少無謂的耗電。

3. 管理或關閉「定位服務」

許多App都會要求取得定位服務權限，目的是為了針對GPS位置推播最合適的內容，但事實上你可能並不需要那些推播訊息，因此可將該App取用位置的權限改為「永不」、「下次詢問」或「使用App期間」，減少耗電。

4. 關閉「抬起喚醒」螢幕功能

有些手機會內建「抬起喚醒」功能，但也常因為不小心拿起或震動，螢幕就自動亮起，造成不必要的耗電。

5. 開啟「低耗電模式」

當出門在外遇到即將沒電的危急時刻，可開啟「低耗電模式」，即可自動降低螢幕亮度、限制背景下載等，延長手機使用時間，也不會影響到網路使用與接聽電話功能。

手機如何省電？ 關程式、藍芽、定位用更久

(中時新聞網)