全球最大對沖基金橋水（Bridgewater Associates）創辦人戴利歐（Ray Dalio）日前接受外媒採訪時表示，2020年對大陸而言是決定性的一年。大陸金融市場在2020年全球疫情下迅速冒出頭，戴利歐預期大陸成為全球金融中心在望，儘管目前尚不如歐美成熟，但追上紐約與倫敦只是時間問題。

英國金融時報報導，2020年全球經濟疲弱，大陸市場卻逆市吸引人民幣1兆元投資流入。戴利歐認為，2020年是全球經濟重心發生劃時代轉移的一年。戴利歐指出，大陸現在已經是全球第二大資本市場，預期大陸終會成為世界金融中心。

戴利歐表示，綜觀歷史，最大貿易國往往會演化為全球金融中心，以及全球儲備貨幣的發行國。當看到此地位由一個帝國轉至另一帝國，由荷蘭人至英國人再到美國人。在戴利歐看來，此現象現在就再次發生。

戴利歐和不少資產管理從業人員都預期，國際投資者未來會持續增加在大陸的投資。戴利歐自稱1984年就開始投資大陸，一直都看好大陸市場，但自己也因此一直受到質疑，情況直到現在終於改變。

縱使大陸市場不是沒有風險，但戴利歐直言，沒有東西是完美的，但投資需要分散。（大陸）資本市場不只在增長，更是好的投資，而世界對大陸的投資不足。

戴利歐又指，大陸會成為橋水生意非常重要的一部分。橋水「全天候中國基金」（All Weather China Fund）旗下約有3億美元資產，2020年的投報率為24.6％。橋水整家公司管理資產規模約為1,500億美元。

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