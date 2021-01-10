寒流來襲持續低溫，全台2天累計有126人猝死案例。（中視新聞提供）

入冬寒流接二連三襲台，造成氣溫劇烈變化，持續低溫的嚴寒狀況下，身體若有潛在疾病，很容易出現致命的危險。根據統計，全台在短短48小時內有126人往生，疑似因天氣太冷猝死，暴增的猝死數字相當驚人。現在寒流雖短暫停工一天，預期還有新一波報到，相關案例恐會再攀升。

《中視新聞》報導，這波寒流入侵台灣，持續低溫頻傳猝死意外。根據全台統計，從7日晚上7時到隔天有61人，8日晚上7時到9日隔天有65人，短短48小時猝死案例累計多達126死，其中以高雄24小時16死最多。

近日猝死案例中，並非都是老年人，即使身強力壯的中年人也難逃低溫的威脅。花蓮一位49歲蕭姓警員在追逐嫌犯的過程中，突然休克不支倒地被緊急送醫，仍無法挽回寶貴的生命。另有一位35歲男子不明原因倒臥新竹竹東車站廁所，但送醫也同樣宣告不治。

天氣冷颼颼，許多民眾選擇使用電暖爐禦寒，但室內外一旦溫差過大，對於心血管疾病的患者，很可能變成隱形殺手。陽大宜蘭附設醫院心臟內科醫師曹玄明表示，心血管疾病患者對氣溫變化相當敏感，尢其出門前先打開電暖爐，用循序漸進的方式將室內溫度調成跟室外溫度不要差異太大。使用電暖爐要注意空氣流通，但一旦室內外溫度差過10度，對心血管患者風險很高，心律不整恐瞬間發作造成憾事。

根據民健署資料，人最容易中風的時間，是進入低溫環境後的2到3小時，因為當氣溫降低或溫度驟降時，血管內的平滑肌會跟著收縮，容易造成血壓突然升高，如果是糖尿病、高血壓、高血脂等三高病患，會增加心臟病及中風急性發作機會。國健署長王英偉提醒，「保暖」則是最基本的自我保護行為。

(中時新聞網)