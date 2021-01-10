衛視中文台《一袋女王》邀請李玉璽、索艾克、余皓然、李新及楊小黎上節目分享冬季禦寒法寶與美食。李玉璽特地帶來《鴻門家宴》上講過很多次，由媽媽親手烹煮，被他形容「我媽真的很臭」的麻辣蒸臭豆腐來到現場。

李玉璽說奶奶以前不讓任何人進廚房，但有一天她就叫媽媽進廚房煮了這道料理給她吃，這也是奶奶唯一認同的料理，從此以後李家每年過年就一定會做這一道料理，所有遠房親戚來家裡作客也一定會指定吃這道料理。

李玉璽每次外出工作回來，媽媽也一定會做這道他最愛的料理為他接風，這道色香味俱全的麻辣蒸臭豆腐，是前一天李玉璽媽媽特地親手烹煮，果然眾人一吃驚艷無比，曾國城好吃到說：「幫我問候你媽媽」，巴鈺則說：「這個冬天的時候好想天天吃」，李玉璽聽到後說：「過年來家裡」，讓巴鈺又驚又喜的說：「你是在邀請我嗎」。

李玉璽也分享自己國中比較幼稚，天氣冷時就會把雙手伸進同學的衣服裡摸對方的背，讓巴鈺羨慕喊：「我好想當你同學喔」，李玉璽趕緊解釋：「我不會摸女生的啦」，但因為常常摸同學也會被同學報復回來，害得他從國中開始背就很怕冷，所以他冬天禦寒法寶就是發熱背心。

主持人曾國城也特地安排李新試穿看是否有真的有發熱，李玉璽還很紳士得幫她穿上，李新開心的說：「他給我穿上去的時候，整個人都熱了」，讓巴鈺笑說：「是不是心都熱了」。本集節目將於11日（一）晚間11點播出。

(中時 )